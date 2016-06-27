МОЗ ініціює розробку Національної стратегії імунізації в Україні

У МОЗ України під головуванням в.о. Міністра охорони здоров’я України Віктора Шафранського відбувся круглий стіл з обговорення стану імунопрофілактики в країні та визначення шляхів вирішення ситуації, що склалася з вакцинацією, підвищення рівня охоплення щепленнями цільових груп населення України, повідомляє сайт МОЗ України.

Участь в ньому взяли представники медичних, педагогічних та науково-дослідних установ, головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, представники міжнародних організацій ВООЗ і ЮНІСЕФ, органів влади, громадських об'єднань, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації.

В. Шафранський наголосив, що імунопрофілактика є питанням здоров’я і національної безпеки держави. Так, за його словами, складна ситуація, що склалася в країні з недостатнім рівнем імунізації проти основних вакцинокерованих інфекцій, низьким рівнем охоплення дітей плановими щепленнями, недостатністю фінансування закупівель вакцин, неоднозначністю сприйняття питання вакцинації серед медичної громади, батьків, і в суспільстві в цілому, ставить під загрозу здоров’я населення країни, особливо дітей. "Виклики, епідемії, спалахи ті, що є, і ті нові, загроза яких виникає, вимагають консолідованих зусиль не лише медичної спільноти, а й оборонних сил, підтримки Президента країни, Уряду, Парламенту», - підкреслив В.о. Міністра.

Він закликав до розробки Національної стратегії імунізації, ключовими складовими якої, мають стати:

- забезпеченість вакцинами, враховуючи їх якість та доступність;

- компетентний медичний персонал з єдиною однозначною позицією стосовно вакцинації;

- підвищення рівня прихильності населення до вакцинації.

Читайте такожЧерез війну в Україні є ризик поширення інфекційних хвороб «Ми повинні забезпечити дійсно лідерську роль Міністерства у формуванні державної політики щодо імунопрофілактики. Нашими стратегічними завданнями має стати підвищення рівня охоплення вакцинацією хоча б до 90%, забезпечення прозорості та ефективності закупівлі вакцин, жорсткий контроль якості і номенклатури вакцин, своєчасна доставка їх в регіони, прискорений допуск на ринок вакцин за епідпоказами для своєчасного реагування на епідемічні загрози та спалахи, посилення вимог фармаконагляду при застосуванні вакцин, підвищення кваліфікаційних вимог до медичного персоналу, що проводить щеплення, повернення довіри населення до вакцинопрофілактики тощо», - наголосив В. Шафранський.

Також критично необхідним на сьогодні, на його думку, є створення Національного фонду забезпечення стратегічного запасу вакцин і сироваток в Україні для лікування таких небезпечних захворювань як ботулізм, сказ, правець, кір, краснуха, гепатит А, черевний тиф, кліщовий енцефаліт, жовта лихоманка тощо, а також напрацювання власного виробництва окремих імунобіологічних препаратів.

Читайте такожВООЗ та ЮНІСЕФ закликають продовжувати вакцинувати українських дітей проти поліомієлітуУчасниками круглого столу було підкреслено також важливість удосконалення системи до- та післядипломної освіти медичних працівників з питань імунопрофілактики; внесення нових обов’язкових щеплень до Календаря, наприклад, проти пневмококової інфекції, проти грипу в групах ризику тощо; збільшення обсягу коштів епідфонду для реагування у разі надзвичайних ситуацій, епідемічних загроз та спалахів; посилення співпраці з громадськістю.