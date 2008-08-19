Людині вперше пересадили язик

Лікарі повідомили про першу в світі успішну пересадку людського язика.

Операція була проведена 42-річному чоловіку в одній з лікарень Відня. Повідомляється, що вона продовжувалася 14 годин.

Пацієнт, чиє ім`я не називається, страждав від злоякісної пухлини в ротовій порожнині. Група лікарів під керівництвом Крістіана Кермера і Франца Вотцингера видалила пухлину і пересадила йому новий язик.

Пацієнт, який погодився на операцію після того, як йому розповіли про можливі варіанти лікування, почувається добре.

Операції з пересадки язика раніше проводилися тільки на тваринах.

Одна з основних проблем - це те, що в рот постійно потрапляють чужорідні субстанції, які здатні переносити інфекцію. Проте рот успішно справляється із завданням по самоочищенню.

Медики часто пересаджують пацієнтам м`язи спини або живота в спробі відновити ампутований язик, проте, за їх словами, цей спосіб далекий від ідеального.

Лікар Пітер Роуї з комітету з етики Британської спілки трансплантації, розповів, що головне питання тут - чи буде пересаджений язик нормально рухатися.

"Для того, щоб він не відторгнувся, необхідно буде застосувати ряд препаратів, що пригнічують імунну систему. Треба зважувати ризики: придушення імунної системи означає збільшений ризик інфекції а в довгостроковій перспективі, можливо, і нові злоякісні утворення".

www.km.ru