Після вживання БАДів люди лишилися без волосся і нігтів

Близько 200 американців постраждали від прийому біологічно активних добавок. Основними симптомами стали втрата волосся і нігтів, нудота, пронос і біль в суглобах.

Отруєння викликали вітамінні добавки «Total Body Formula» і «Total Body Mega Formula», заборонені минулого року до продажу Адміністрацією по контролю за продуктами і ліками США. У декількох партіях цих БАДів містилися підвищені дози селену і хрому – елементів, необхідних людині в украй малих кількостях. Довготривалий прийом таких доз цих речовин може викликати вказані симптоми, а також анемію і пошкодження печінки і нирок.

Споживачі БАДів пред`явили ряд позовів компанії-виробникові.

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