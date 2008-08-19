Мертвонароджене немовля ”ожило” в холодильнику

Співробітники клініки ізраїльського міста Нагарія випадково виявили ознаки життя у немовляти, визнаного мертвим після передчасних пологів і який провів декілька годин в холодильнику кріолабораторії, передає www.ynetnews.com.

За інформацією агентства, мати дитини, що знаходилася на шостому місяці вагітності, прийшла в клініку на обстеження. У жінки було виявлено маткову кровотечу, а у плоду не вдалося виявити серцебиття.

Лікарі ухвалили рішення перервати вагітність за допомогою стимуляції пологів. Процедура була проведена у понеділок увечері. Дитина, що не подавала ознак життя була повторно визнана мертвою і поміщена у холодильник кріолаборатор клініки до проведення патологоанатомічної експертизи.

Опісля п`ять годин після процедури чоловік пацієнтки захотів побачити «мертвонароджену» дитину. При огляді у немовляти були виявлені ознаки самостійного дихання.

Зараз недоношена дитина поміщена в інкубатор і підключена до апарату штучної вентиляції легенів. За словами співробітників клініки, вони роблять все можливе для порятунку немовляти, проте його шанси на виживання украй невеликі.

Адміністрація клініки повідомила про подію міністерство охорони здоров`я Ізраїлю. Як очікується, представники відомства проведуть ретельне розслідування обставин інциденту.