Товстих британських дітей відбиратимуть у батьків

Соціальні служби Великої Британії можуть незабаром почати відбирати у батьків дітей, які страждають на складні форми ступенем ожиріння. Про необхідність таких заходів заявляє Асоціація органів місцевого самоврядування Англії і Уельсу.

За даними Асоціації, наслідки епідемії ожиріння негативно впливають на всі сфери життя Великої Британії. Через значну кількість надважких пацієнтів, що постійно зростає, службі невідкладної допомоги доводиться збільшувати вантажопідйомність машин і носилок, школам доводиться збільшувати розміри парт і стільців, а британські крематорії будують розширені печі для кремації дуже огрядних небіжчиків.

Щоб запобігти подальшому зростанню витрат муніципальних бюджетів, Асоціація пропонує підключити до боротьби з ожирінням соціальні служби. Оскільки ожиріння небезпечне для життя і здоров`я, перегодовування дітей є такою ж формою недогляду, як і недостатнє харчування. В зв`язку з цим, відзначає Асоціація, соціальним службам необхідно звернути особливу увагу на проблему перегодовування дітей. Батьків дуже товстих дітей пропонується піддавати різним санкціям – від офіційних попереджень до передачі дитини органам опіки.

Згідно статистиці, в даний час ожирінням або надмірною вагою страждає кожен четвертий житель Великобританії. Найбільші побоювання медиків викликає швидке зростання числа страждаючих ожирінням дітей. При збереженні існуючих темпів зростання, до 2032 року ожирінням страждатиме половина британців, а число страждаючих ожирінням дітей може досягти одного мільйона вже через чотири роки.

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