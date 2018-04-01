Пологи з чоловіком

Все більше жінок не хочуть народжувати самі і беруть з собою людину, яка підтримає їх в такий важливий момент. Супроводжувати майбутню маму може психолог, що спеціалізується на пологах, мама, сестра або подруга, але найчастіше цю роль виконує майбутній тато. Спільні пологи практикуються в нашій країні досить недавно. Вони оповиті багатьма міфами, які можуть як відлякувати, так і надмірно обнадіювати майбутніх тат. Завдяки кінематографу багато хто уявляє собі процес появи дитини на світ таким чином: жінка шумно пихкає і голосно кричить. Недивно, що багато хто боїться народжувати і йти на спільні пологи. Жінки не хочуть, щоб їх бачили в такому стані, а чоловіки, природно, категорично відмовляються дивитися на це.

Цей процес відбувається по-іншому, а як саме – добре б дійсно дізнатися наперед, щоб точно розуміти, що відбувається з породіллею, яка її поведінка є нормою, як можна допомогти в тому або іншому випадку, коли слід діяти самостійно, а коли потрібно звертатися до лікарів.

Підготовлений партнер, зможе більш усвідомлено зробити вибір, йти йому на пологи чи ні, у нього не буде паніки, він не стане дарма відволікати лікарів. Чоловік, готовий до різних станів коханої жінки, спокійно сприймає її без макіяжа, хворою, здоровою, радісною, сумною.

У пологах це стане в нагоді обом сторонам, і чоловікові, і жінці, адже вона тоді не приховуватиме природні реакції, боячись здатися “не такою”. Пологами керують підкіркові структури мозку, тому, чим менше буде задіяна кора головного мозку, тим краще все пройде і для мами, і для дитини. Оскільки при пологах у жінок, дійсно, іноді бувають різні поведінкові і фізіологічні реакції, такі як зміни стану свідомості, блювота, то важливо, щоб присутність партнера не стала для нього самокатуванням. Користі від такої жертви не буде ні для нього самого, ні для подальших відносин з жінкою, ні для вдалих пологів.

Найчастіше на пологах присутні кваліфіковані помічники – акушерки і лікарі. І якщо ви вирішили звернулися до фахівців, важливо дійсно їм довіритися. Якщо ви турбуєтеся і невпевнені у кваліфікації фахівців, постарайтеся зустрітися з ними раніше, обговоріть свої побоювання, переваги. Якщо перше знайомство виявиться невдалим, можна знайти альтернативний варіант.

Досить часто у майбутніх батьків під час підготовки до пологів складається певне уявлення про те, як вони повинні перебігати. Деякі навіть складають план, як все відбуватиметься. Це допомагає виробити позитивний настрій на пологи. Проте, в пологах можливі будь-які відхилення від наміченої послідовності подій. Дії можуть розвиватися швидше або повільніше, ніж ви припускали. Можливі ситуації, коли мама планувала повністю природні пологи, але зіткнулася з необхідністю медикаментозної підтримки. Або ж тато збирався робити масаж, але в пологах жінці опинився неприємно будь-який дотик. Або коли для врятування життя мами або немовляти необхідно екстрений кесарів розтин.

Всі ці ситуації виникають не так вже і часто, але наперед спрогнозувати їх просто неможливо. Тим важливіше готовність породіллі та її партнера спокійно сприймати будь-який хід подій, уміти вчасно звільнитися від своїх ілюзій і амбіцій, роблячи свідомий вибір заради збереження здоров`я і життя.

Багато хто до останньої хвилини коливається в ухваленні рішення, чи варто народжувати разом з чоловіком. І це цілком справедливо: важко робити вибір, коли не знаєш, що саме тебе чекає. Тому краще наперед домовитися, що якщо вже в процесі пологів хтось захоче відмовитися від ідеї народжувати разом, він прямо скаже про це.

У такій відвертості немає нічого страшного. Це цілком доросле рішення спробувати, тверезо оцінити свої сили і якщо їх недостатньо, відмовитися, щоб не нашкодити ні собі, ні відносинам, ні самому процесу. Адже головне – хороші пологи в атмосфері довірливості і щирості.

Як правило, пологи досить тривалий за часом процес - від 12 до 18 годин, а може і доба – все це варіанти норми. При цьому жінка, звичайно, повністю проживає пологи від початку до кінця. Присутньому з нею партнерові дуже важливо запастися терпінням, щоб витримати монотонність більшої частини першого періоду і всі ці години з породіллею.

Наперед подумайте про тихі спокійні заняття для партнера на ті моменти, коли його допомога не буде потрібна, зайві звуки і активна діяльність, наприклад, розмови по телефону, можуть відволікати і дратувати породіллю. Від всіх учасників пологів потрібно багато фізичних сил – це стосується в першу чергу самої жінки, але також відноситься і до лікарів, і присутнього на пологах майбутнього тата. Якщо пологи почалися увечері або вночі, він теж навряд поспить, а якщо вдень – напевно не зможе повноцінно поїсти.

Крім того, партнерові потрібно буде виносити те, що поряд з ним близька людина випробовує інтенсивні, м`яко кажучи, «некомфортні» відчуття. До цього важливо бути готовим, щоб не почати безпідставно панікувати, що не тільки не полегшить стан породіллі, а, навпаки, додасть їй напруженості. Адже найголовніше завдання партнера максимально допомогти жінці розслабитися.

Якщо пара народжує в пологовому будинку, важливо, щоб обидва спокійно сприймали лікарняну обстановку – від запахів і до звуків. Лікарям є чим займатися і окрім приведення до тями непритомних чутливих тат. Що ж до самого виду процесу народження немовляти, то на нього дивитися абсолютно необов`язково - загальноприйнята практика така, що тата безпосередньо під час появи малюка на світло стоять біля узголів`я крісла.

Іноді жінки звуть з собою на пологи мужів з прихованою метою перевірки їх почуттів на щирість і надійність. Це украй небажано. Ніщо не повинне відволікати від процесу народження малюка ні жінку, ні її партнера. Пологи у жодному випадку не повинні бути іспитом на міцність любові або місцем з`ясування відносин. Тут важливий мирний зосереджений стан всіх учасників. Пологи самі по собі і так достатньо емоційна подія. До речі, саме тому деякі лікарі проти того, щоб на пологи з мамою йшла майбутня бабуся: приховані конфлікти у відносинах з дочкою можуть виявитися в самий невідповідний момент.

Мабуть, найважливіша якість партнера – любити майбутню маму, а на пологах тим більше. Якщо чоловік щиро любить жінку, яка збирається народити йому дитину, то прийме будь-які її реакції, буде готовий зробити для неї все, що знадобиться, не стане оцінювати її в цей непростий момент або ображатися на неї. Він побачить свою кохану в найприроднішому стані, і поведінка її відповідатиме тому, що заклала в неї сама природа. І саме любов допоможе їм прожити цей щонайпотужніший по напруженню відчуттів день на одному диханні – день народження їхньої дитини.

www.gen.su