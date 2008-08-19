Часник альтернатива аспірину

Часник виробляє специфічну речовину - аліцин, яку не виявлено в жодній іншій рослині. Саме аліцин зумовлює всі унікальні властивості часнику. Наприклад, ця речовина при взаємодії з ферментом аліназою розпадається на ряд хімічно активних сполук, що руйнують мембрани бактерій і оболонки вірусних частинок, а також додають розчавленому часнику характерного аромату.

Учені визначили структуру часнику, синтезували штучний аналог і випробували останній на тваринних моделях різних захворювань. І виявилося, що ця справді унікальна речовина знижує підвищений артеріальний тиск, усуває цукровий діабет, запобігає діареї, знижує ризик розвитку інфаркту міокарда. У більш високих дозах аліцин навіть знищує ракові клітини і запобігає ожирінню. Аліцин має перетворитися у лікарський препарат. І коли це станеться, він матиме у медицині те саме місце, що й аспірин. І навіть потіснить його - адже аспірин не знищує бактерії.