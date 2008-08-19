Холестерин: міфи і реальність

Холестерин - це продукт тваринного синтезу і міститься він у продуктах тваринного походження (молочні продукти, м`ясо, яйця). В організмі людини і тварин найбільше холестерину міститься в тканинах мозку і в печінці та ще в яєчному жовтку. Ми звикли звинувачувати холестерин в усіх гріхах і сприймаємо його як щось шкідливе і небезпечне. Хоча він відіграє дуже важливу роль у людському організмі. З холестерину утворюється жовч, яка сприяє перетравленню їжі. Холестерин входить до складу клітинних мембран. Він міститься у мієлінових волокнах, які передають нервові імпульси, захищаючи їх. Нарешті, з холестерину утворюються гормони кори надниркових залоз, статеві гормони. Коли холестерину недостатньо, у людини погіршується пам`ять. До того ж це може спричинити депресію і навіть спонукати людину до самогубства.

Той холестерин, який ми вживаємо з їжею, аж ніяк не шкодить людині. Більше небезпечний той холестерин, який синтезується в нашому організмі (найбільше в печінці і кишечнику). Якщо в організмі є рівновага між холестерином і його антагоністами (речовинами, які утримують його в розчиненому стані) - це здоровий організм. Такими речовинами є фосфоліпіди. Скажімо, в курячому яйці холестерин збалансовано з лецитином (його антагоністом), вітамінами та іншими речовинами, які "скеровують" дію холестерину в правильному напрямку.

Якщо згадана рівновага порушується - в організмі виникають проблеми. Тому для профілактики, скажімо, атеросклерозу, не слід вилучати холестеринові продукти з харчового раціону. Хоча за харчуванням таки слід пильно стежити - не переїдати, якомога менше вживати вуглеводів і не шкодити своїй печінці. Адже атеросклероз - це не лише хвороба судин, а й значною мірою хвороба печінки.

Судини теж "потребують" правильного харчування, зокрема, помірного вживання солі і достатнього забезпечення вітаміном С.