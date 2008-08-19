Визначено стратегію розвитку санаторно-курортної галузі Криму

У Криму, в алупкинському санаторії "Південнобережний" за участі групи фахівців санаторно-курортного департаменту, очолюваної міністром охорони здоров`я України Василем Князевичем, відбулася нарада за результатами перевірки кримських санаторіїв для дітей і дорослих, хворих на туберкульоз, які знаходяться у віданні МОЗ України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МОЗ України.

Протягом п`яти днів Василь Князевич провів зустріч з керівництвом автономії, на якій було обговорено перспективи санаторно-курортної галузі, нараду в медуніверситеті з питань вступу абітурієнтів, відвідав чотири протитуберкульозні санаторії у Євпаторії і на Південному березі Криму підпорядкування МОЗ, а також ряд інших санаторних і лікувально-профілактичних закладів Криму.

На прес-конференції, яка відбулася після наради, міністр насамперед висловив подяку за участь і допомогу кримчан жителям західноукраїнських областей, які постраждали від повені, і задоволення умовами утримання і лікування їхніх дітей, які перебувають у оздоровницях автономії. Міністр підкреслив, що розвиток Криму прямо залежить від правильної санаторно-курортної політики, головним керівником і учасником якої повинна стати держава. Міністр зазначив: "На жаль, ми втратили позиції головної оздоровниці величезної країни саме внаслідок неправильного напряму, у якому санаторний комплекс розвивався до останнього часу".

Сьогодні основною проблемою кримських санаторіїв є боротьба за землю, незаконне відчуження і продаж якої проводить місцева влада. Тільки за півроку на ПБК порушено близько 150 судових справ з земельних питань, і завдання Міністерства охорони здоров`я та уряду країни врегулювати механізм вирішення як територіальних спорів, так і питань рентабельності санаторних закладів і забезпечення якості медичної допомоги в них. Ще однією проблемою є незаповненість багатьох санаторіїв, і тоді є привід задуматися про доцільність їх роботи.

За словами В. Князевича, по закінченні нинішньої перевірки МОЗ буде створено спеціальну робочу групу, до якої ввійдуть як керівники охорони здоров`я, так і представники Юридичного департаменту, Прокуратури, КРУ, екологічних організацій. Саме вона повинна після глибокої перевірки та аналізу стану санаторно-курортних закладів вирішити, які оздоровниці мають право на існування, які потребують державних або приватних інвестицій, а які не мають бази, яка забезпечувала б належний рівень лікування і утримання хворих, отже, є економічно невигідними. За підсумками цієї перевірки, які будуть привселюдно оголошені наприкінці року на державному рівні за участю кримських керівників, представників політичних партій, депутатів, прийматимуться рішення по кожному конкретному закладу і визначенню спільної стратегії розвитку санаторно-курортного комплексу.

На сьогоднішній день, заявив міністр, епідемія туберкульозу в Україні залишається нагальною проблемою. Зараз у країні налічується близько 600 тис. хворих, саме тому таке значення надається підвищенню рівня медичного обслуговування в протитуберкульозних санаторіях, причому кримські оздоровниці призначені в основному для реабілітації хворих. Наприклад, санаторій "Долосси", який на сьогодні має багато проблем, планується перетворити на Всеукраїнський центр лікування туберкульозу і діабету з відповідним вкладенням державних коштів.

На запитання журналістів, яким є загальне враження про кримську систему охорони здоров`я, міністр відповів, що в цілому - добре, незважаючи на негатив, виявлений у ході перевірки, недоліки в частині організації сімейної, екстреної медицини, про які йтиметься на осінній виїзній колегії МОЗ України. Він позитивно відзначив санаторій "Південнобережний", єдину з профільних оздоровниць підпорядкування МОЗ, які відвідав, і протитуберкульозний санаторій "Сімеїз" Міноздорову АРК. Добре враження справляють також Сакський санаторій і кардіологічний центр Республіканської лікарні ім. Семашка, якому, як підкреслив Василь Михайлович, Міністерство охорони здоров`я України приділятиме особливу увагу.