У зоні лиха - дефіцит медобладнання і витратних матеріалів

Перелік обладнання та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення лабораторної діагностики інфекційних хвороб та лабораторного контролю за об`єктами середовища життєдіяльності людини для регіонів, що постраждали від стихійного лиха.

1. Стерилізатор паровий (Автоклав)

2. Стерилізатор сухоповітряний (діапазон регульованих температур від 55 до 200оС)

3. Автоматичний прилад для підрахунку колоній бактерій

4. Апарат фільтрувальний

5. Баня лабораторна водяна з терморегулятором

6. Гомогенізатор перистальтичного типу

7. Дистилятор

8 Комплект обладнання для прискореного методу дослідження води

9. Контейнери для транспортування проб з охолоджуючими елементами (сумки-холодильники)

10. Мікроскопи біологічні бінокулярні:

11. Прилад для визначення мутності бактеріальної суспензії типу Денсиламетр

12. Петля для мікробіологічних досліджень (платино-іридієва або нікелево-хромова)

13. Термостат електричний (діапазон температур в межах від 28 до 550С та від 200С та вище

14. Холодильник з морозильною камерою

15. Центрифуга лабораторна

16. Опромінювачи бактерицидні стаціонарні, пересувні

17. Штативи для пробірок на 10, 20, 40 гнезд

18. рН-метр з точністю ± 0,1 одиниці рН

19. Дозатори напівавтоматичні лабораторні для дозування в межах: 0,5 - 5 мл, 1-20 мл

20. Ваги електронні або лабораторні загального призначення:

- з максимальною межею зважування до 200 г з похибкою зважування ±2 мг

- з максимальною межею зважування до 1000 г з похибкою зважування ±10 мг

21. Різноваги (комплект)

Витратні матеріали

Лабораторне скло

1. Чашки Петрі пластикові (d - 90мм) або скляні ( d - 1000мм)

2. Пробірки бактеріологічні

3. Пипетки мірні скляні або пластикові різного об`єму

Транспортні системи

1. Транспортна система із середовищем Кері-Блейра

2. Транспортна система із середовищем Еймса с вугіллям

Поживні середовища 1. Поживний агар для культивування мікроорганізмів сухий

2. Поживний бульйон для культивування мікроорганізмів сухий

3. Бактоагар Плоскірєва

4. Вісмут-сульфіт агар

5. Агар Ендо

6. Середовище Кода

7. Селенітове середовище Лейфсона

8. Елективно-сольовий агар

9. Середовище Гіса з глюкозою

10. Середовище Гіса з лактозою

11. Середовище Гіса з мальтозою

12. Середовище Гіса з манітом

13. Середовище Гіса з сахарозою

14. Середовище Сімонса

15. Глюкозно-фосфатний бульйон (Кларка)

16. Малонат агар

17. Фенілаланін агар

18. Агар Сабуро

19. Глюкозо-пептонне середовище Ейкмана, сухе

20. Магнієве середовище

21. Середовище Кеслера

22. Середовище Олькеницького

23. Ацетатний агар

24. Агар Кліглера

25. Цитратний агар Крістенсена

26. Тіогліколеве середовище Поживне середовище для контролю стерильності сухе

27. Ентерококагар

28. Середовище Ресселя

29. Сироватка кроляча нормальна

30. Системи індикаторні паперові (СІП) для міжродової і видової диференціації ентеробактерій (набір №2 з 13-ти тестів)

Діагностикуми

1. Діагностикум рікетсіозний Провачека для РЗК

2. Діагностикум рікетсіозний Провачека корпускулярний для РА сухий

3. Діагностикум рікетсійний "Сибірика" для РЗК сухий

4. Діагностикум еритроцитарний сипнотифозний рідкий для РНГА

5. Діагностикум еритроцитарний антигенний рідкий для визначення титру антитіл доправцю (мікрометод, макрометод)

6. Діагностикум еритроцитарний антигенний рідкий для визначення титру антитіл до дифтерії (мікрометод, мікрометод)

7. Діагностикум еритроцитарний сальмонелезний О-антигений рідкий (1,2, 12; 1,4, 12; 1,9, 12; 6,7; 6,8; 3,10)

8. Діагностикум еритроцитарний шигельозний (Флекснера VI, Флекснера 1-5, Зонне) антигенний, ліофілізат для діагностичних цілей

9. Діагностикум еритроцитарний шигельозний (Зонне, Флекснера) антигений рідкий

10. Діагностикум еритроцитарний шигельозний Флекснера 1-5 антигений рідкий

11. Діагностикум еритроцитарний кишечноієрсиніозний антигенний сухий (03), (09)

12. Діагностикум еритроцитарний псевдотуберкульозний антигенний сухий для РНГА

13. Діагностикум еритроцитарний туляремійний антигенний рідкий

14. Діагностикум туляремійний рідкий для об`ємної та кров`яно-крапельної реакції аглютинації

15. Діагностикум еритроцитарний туляремійний сухий

16. Діагностикум еритроцитарний лістеріозний антигенний сухий для РНГА

17. Антиген бореліозний рідкий корпускулярний для непрямої РІФ

18. Сироватки діагностичні лептоспірозні

19. Імуноглобуліни сибіркові люмінесцентні

20. Імуноглобуліни туляремійні люмінесцентні

Сироватки діагностичні

1. Сироватка крові великої рогатої худоби рідка стерильна

2. Сироватка діагностична ABCDE полівалентна сальмонельозна адсорбована для РА

3. Сироватка діагностична полівалентна рідких груп сальмонельозна адсорбована для РА

4. Сироватки діагностичні "О" сальмонельозні адсорбовані для РА

5. Сироватки діагностичні "Н" сальмонельозні адсорбовані для РА

Сироватки аглютинуючі адсорборовані до:

6. шигел Флекснера (I-V) полівалентні

7. шигел Флекснера типові рецептори I, II, III, IV, V, VI

8. шигел Флекснера 3,4 групова адсорбована для РА

9. шигел Флекснера Флекснера 6 групова адсорбована для РА

10. шигел Флекснера Флекснера 7,8 групова адсорбована для РА

11. шигел Зонне I , II

12. шигел Флекснера (I -VI), Зонне полівалентная

13. Сироватка діагностична ешеріхіозна полівалентна, суха для РА (групи ОКА, ОКВ, ОКД, ОКЕ, ОКС)

14. Сироватка діагностична ешеріхіозна ОК суха для РА, кроляча

15. Сироватки діагностичні ешеріхіозні О групові і факторні адсорбовані сухі для РА

16. Імуноглобуліни діагностичні ешеріхіозні ОК, сухі для РА кролячі

17. Сироватки діагностичні ботулінічні тип: А, В, С, Е, F

18. Антитоксин діагностичний дифтерійний очищений ферментолізом та специфічною сорбцією сухий

Інше

1. Набір для фарбування мазків за Граму

2. Біотести для контролю стерильності автоклавів в комплекті з поживним середовищем

3. Марля

4. Вата

5. Рукавички стерильні різних розмірів