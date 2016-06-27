За минулий тиждень в Україні потонуло 85 людей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, 11 людей загинули під час пожеж, йдеться в повідомленні.

Загалом минулого тижня, за даними ДСНС, ліквідовано 1 тис. 347 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб та не допущено знищення вогнем 335 будівель і 50 одиниць техніки.