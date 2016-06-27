За минулий тиждень в Україні потонуло 85 людей
12:07, 27 червня 2016Країна
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В Україні впродовж минулого тижня на водних об’єктах загинули 85 людей.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Крім того, 11 людей загинули під час пожеж, йдеться в повідомленні.
Загалом минулого тижня, за даними ДСНС, ліквідовано 1 тис. 347 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб та не допущено знищення вогнем 335 будівель і 50 одиниць техніки.
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