Тютюн і куркума допоможуть подолати рак

Біохіміки з університету Огайо, схоже, наблизилися до створення ефективного препарату від раку – на основі куркуми. Ці прянощі широко використовуються в індійських, азіатських, кавказьких кухнях і традиційній медицині.

Свідоцтва про протиракові властивості куркумина – фарбника, який отримують із куркуми, існували й раніше. Щоправда, ця речовина погано засвоюється в організмі. Проте дослідники за допомогою методів комп`ютерного моделювання створили з куркумина синтетичні молекули, які здатні допомогти в лікуванні раку грудей і раку простати.

"Новітні дані описують, як куркумин взаємодіє з певними білками, проводячи протиракову активність у тілі. Ми... спробували підсилити ці властивості", – говорить глава дослідницької групи Джеймс Фукс.

Біологи створювали речовини, що володіють кращою структурою для взаємодії з білками, які пов`язані з активністю ракових клітин. Блокування цих білків може призводити до загибелі ракових клітин або припинення розповсюдження хвороби. Деякі з найефективніших речовин тестувалися на токсичність як на ракових клітинах людини, так і на здорових. У результаті було отримано речовину в 100 разів токсичнішу для ракових клітин, ніж для здорових. А це показує, що отримана біологами речовина може бути ефективною при лікуванні близько 50-ти різновидів раку грудей і простати.

Зараз учені продовжують дослідження. Потім вони мають намір перейти до експериментів на тваринах, а після цього – до клінічних випробувань.

А ось учені Стенфордського університету вирощують тютюн для отримання основних компонентів ліків проти раку. Вони використовують тютюн як генератор антитіл, заражаючи його вірусом тютюнової мозаїки. Вірус заздалегідь видозмінюється за допомогою гена, відповідального за вироблення антитіл у хворої людини. Рослина швидко проводить велику кількість антитіл, що руйнують ракові клітини. Вчені збираються вводити в організм хворих на лімфому вакцину, створену на основі тютюнових антитіл. У разі успіху імунна система пацієнта має "навчитися" розпізнавати і знищувати уражені хворобою клітини.

Керівник дослідження доктор Рональд Льові заявив, що собівартість препарату невелика, а простота технології дає можливість швидко отримати необхідну кількість вакцини. Проте говорити про появу нового повноцінного лікарського засобу поки рано, зараз медики проводять клінічні експерименти з метою виявити можливі побічні ефекти.

Медики вже робили спроби генерувати необхідні антитіла на основі клітин тваринного організму, проте дослідження були припинені, оскільки ці клітини можуть приховувати невідомі віруси.

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