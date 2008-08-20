Фонд Ріната Ахметова ”Розвиток України” створить унікальну онкологічну клініку європейського рівня

19 серпня 2008 р. Президент БФ «Розвиток України» Рінат Ахметов на зустрічі з колективом Донецького обласного протипухлинного центру повідомив про своє рішення збільшити фінансування переоснащення і реконструкції Центру на 115 млн. гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Благодійного Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України".

Тепер загальний бюджет, виділений Фондом на боротьбу з онкозахворюваннями в Донбасі, складає 215 млн. гривень, з яких 165 млн. буде направлено на реконструкцію ДОПЦ і 50 млн. доларів на створення потужного діагностичного центру на базі ДОКТМО.

Повна реконструкція ДОПЦ і оснащення його новітнім діагностичним і лікувальним устаткуванням здійснюється Фондом в рамках програми «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань». У рамках цієї програми вже було оголошено про намір Фонду придбати для онкологічної служби Донецької області апарат позитронної емісійної томографії (ПЕТ), гамма-камеру і кібер-ніж, на що Фонд виділив 100 млн. гривень. Устаткування буде передано в експлуатацію в 2009 році. Надалі Президентом Фонду було прийнято рішення про повну реконструкцію Центру, на що і підуть додаткові грошові кошти у розмірі 115 млн. грн. Також буде посилена діагностика і лікування в 5 міських онкодиспансерах Донецької області і 4 онкологічних відділень на базі міських і районних лікарень. Таким чином вся система боротьби з онкологічними захворюваннями в Донецькій області буде піднята на сучасний світовий рівень.

У 2009-2010 рр. Фонд має намір здійснити капітальний ремонт приміщень Центру, комунікацій, автомобільних доріг, облаштування територій, переобладнання поліклініки, поліпшити побутові умови перебування пацієнтів, купити медичний транспорт, організувати харчування хворих і створити умови для роботи медперсоналу. Особлива увага буде приділена переоснащенню 11 операційних ДОПЦ, на яке буде направлено 75 млн. гривень.

Мета БФ «Розвиток України» – створення потужного діагностичного потенціалу і сучасного лікувального комплексу для своєчасного виявлення і лікування онкозахворювань. Для цього в рамках програми вже було куплено перше діагностичне устаткування для ДОКТМО: аналізатор «Іммулайт 1000», автоматичний біохімічний аналізатор «Олімпус AU-640» і комплект устаткування для ПЦР Ротор-Джин-6000 на загальну суму понад 1 млн. грн. У 2009 році Фонд придбає для ДОКТМО апарат позитронної емісійної томографії (ПЕТ), який значно поліпшить якість діагностики онкологічних захворювань.

ДОВІДКА УНІАН. Програма «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» ініційована Президентом БФ «Розвиток України» Рінатом Ахметовим і запущена 10 липня 2008 р. В рамках цього проекту Фонд придбає унікальне устаткування для боротьби з онкологічними захворюваннями, аналогів якому в Україні поки не існує, і проведе повну реконструкцію Донецького протипухлинного центру.

Загальний бюджет проекту складає 315 млн. гривень. 215 млн. з виділеного бюджета будуть витрачені на придбання апарату позитронної емісійної томографії (ПЕТ), гамма-камери і кібер-ножа для онкологічної служби Донецької області, повну реконструкцію і оснащення Донецького протипухлинного центру, а також районних і міських онкологічних установ області. ПЕТ і гамма-камера в значній мірі поліпшать якість діагностики онкологічних захворювань. Кібер-ніж дозволить проводити успішне лікування різних пухлин (перш за все ракових) без оперативного втручання, безболісно, в амбулаторному режимі і без традиційного реабілітаційного лікування.

У Національному інституті раку (м. Київ) створюється радіаційний центр, де буде встановлений ще один апарат ПЕТ, а також інше діагностичне і лікувальне устаткування. На це Благодійний Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виділив 50 млн. гривень. Ще 50 млн. гривень виділено для боротьби з онкологічними захворюваннями в західних областях України. Цільове призначення цієї допомоги буде визначено найближчим часом.

Закупівля устаткування буде здійснена протягом року. Загальний термін реалізації проекту складає два роки.

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, сттворена 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в утворення майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Благодійного фонду «Розвиток України» - Рінат Ахметов.