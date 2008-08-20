Літні фрукти забезпечать організм вітамінами на всю зиму

Якщо влітку споживати велику кількість вітаминовмісних продуктів, можна запастися такою кількістю вітамінів, що вистачить людському організму до наступного вітамінного сезону. Вітаміни, що потрапляють з овочами, фруктами, ягодами накопичуються у так званих вітамінних депо.

Однак слід пам ятати, що одні вітаміни депонуються добре, а запас інших треба постійно поповнювати. Тож вживати овочі та фрукти слід цілий рік.

А ось шкідливі звички призводять до швидкого виведення вітамінів з організму. Так куріння виводить з організму людини вітамін С, що є незамінним стимулятором імунітету людини. Алкоголь порушує обмін речовин, а це може бути причиною переїдання.