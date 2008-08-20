Діабет у матері призводить до вроджених вад малюка

Вагітні жінки з діагностованим цукровим діабетом піддають небезпеці своїх майбутніх немовлят. Річ у тому, що ризик народження дитини з як мінімум одним природженим дефектом підвищується в 3-4 рази порівняно з жінками без подібної патології. Про це повідомляє Управління контролю і профілактики захворювань, США.

Це було перше дослідження для встановлення діапазону вроджених вад розвитку, таких як пороки серця, головного мозку, незарощення дужок хребців, незрощення твердого неба, недорозвинення або відсутність кінцівки, патології нирок і шлунково-кишкового тракту. Розвиток усіх перерахованих пороків пов`язаний із наявністю цукрового діабету 1-го чи 2-го типу до або під час вагітності.

Зв`язок цукрового діабету з природженими дефектами у дитини вимагає пильної уваги лікарів і майбутніх матерів, беручи до уваги кількість жінок дітородного віку, що постійно збільшується, з уперше встановленим діагнозом цукровий діабет. Це дає можливості вжити адекватні профілактичні заходи для запобігання розвитку природженої патології у дітей, вважає доктор Адольфо Корреа, епідеміолог із Національного центру вроджених вад та інвалідності. Такі заходи профілактики мають охопити також жінок із надмірною вагою перед вагітністю, що є чинником ризику розвитку цукрового діабету.

Варто відзначити, що вроджені дефекти діагностуються у кожного 33-го малюка і є провідною причиною смерті серед новонароджених. Притому, що чинники ризику відомі практично для всіх природжених патологій, дійсні причини більшості з них поки не встановлені.

Раніше вчені встановили, що певні види підсолоджувачів, такі як фініковий або темний коричневий цукор, можуть допомогти в лікуванні цукрового діабету II типу і пов`язаних із ним ускладнень, повідомляють американські вчені.

Дослідники з массачусетського університету в США стверджують, що залежно від походження і способу обробки багато підсолоджувачів містять велику кількість антиоксидантів, здатних контролювати пов`язане з цукровим діабетом підвищення артеріального тиску та серцево-судинні захворювання. Деякі види підсолоджувачів також можуть блокувати дію ферменту, що грає ключову роль при цукровому діабеті II типу. Аналогічною дією володіють лікарські препарати, використовувані для лікування даної патології.

Учені проаналізували широкий спектр різних підсолоджувачів і прийшли до висновку, що у фініковому і темному коричневому цукрі підвищений зміст антиоксиданту під назвою фенол. Ця ж хімічна сполука міститься в червоному вині та чаю, котрі, як відомо, теж благотворно впливають на серцево-судинну систему.

Також учені виявили, що певні види підсолоджувачів блокують активність альфа-глюкозидази - ферменту, що відповідає за регуляцію рівня цукру в крові. Річ у тому, що у хворих на цукровий діабет II типу концентрація цукру в крові після їжі різко підвищується. А блокування ферменту допомагає уникнути цього піку. Саме на цьому і заснований принцип дії деяких препаратів.

Таким чином, на думку вчених, вказані види підсолоджувачів можуть стати реальною альтернативою низькокалорійним і безкалорійним цукрозамінникам.

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