Міцний сон поліпшує пам`ять

Міцний сон – запорука доброї пам`яті На думку вчених, чи не найкращий спосіб поліпшити пам`ять – це міцно спати вночі. Результати досліджень показали, що якість нічного відпочинку має велике значення для функціонування мозку наступного дня.

Міцний сон робить міцнішими зв`язки між нервовими клітинами мозку, які, у свою чергу, грають ключову роль у механізмах вивчання та запам`ятовування.

Дослідження робили фахівці Женевського університету.

Учені працювали з когортою добровольців, які мусили набути нового вміння (наприклад, повторити шлях об`єкта на екрані комп`ютера з допомогою джойстіка) або запам`ятати картинку.

Після цього частина учасників експерименту спала протягом восьми годин, а решта не спали зовсім або прилягали відпочити лише на деякий час.

Наступного дня їм пропонували повторити завчену навичку або відтворити картинку. При цьому фахівці сканували мозок учасників експерименту.

Ті, кому вдалося виспатися, демонстрували кращі результати, їхній мозок функціонував краще.

Керівник проекту Софі Шварц вважає, що сон консолідує завчений матеріал і зміцнює асоціативні зв`язки.

Софі Шварц також зазначає, що поки що не вдалося з`ясувати, скільки годин сну мають оптимальний ефект на пам`ять.

"Ми хочемо зрозуміти, які процеси задіяні в запам`ятовуванні та відтворенні, і спробувати впливати на них", - каже Софі Шварц.

За словами Ніла Стенлі, британського фахівця в галузі сну, результати досліджень підкреслюють важливість повноцінного сну вночі.

Зауважимо, що згідно з результатами, отриманими після опитувань у Великобританії, лише кожен п`ятий британець спить по вісім годин на добу.

"Сон – це не згаяний час, він має дуже важливе значення для процесів запам`ятовування та вивчення, - підкреслює Ніл Стенлі. - Протягом дня ми одержуємо нову інформацію, а вночі ми її сортуємо".

"Люди скаржаться, що їм бракує часу поспати, але в нашому суспільстві з безперервним потоком інформації ми повинні приділяти більшу увагу сну", - Ніл Стенлі.

Нещодавно вчені з Дюссельдорфського університету дійшли висновку, що працездатність і пам`ять поліпшують навіть кілька хвилин сну на день.

BBCrussian.com