Пестициди не псують продуктів?

Журнал Товариства хімічної промисловості США опублікував статтю з несподіваними висновками. Виявилося, що екологічно чисті сільськогосподарські культури, вирощені без використання пестицидів, абсолютно нічим не відрізняються від аналогічних овочів і фруктів, вирощених з допомогою хімії.

У рамках дослідження, яке проводили в Данії, протягом двох сезонів тварин годували трьома видами сільськогосподарської продукції. Перший вид овочів і фруктів був зрощений винятково чистими методами, тобто вирощуючи корм, не вдавалися до мінерального добрива й підгодівлі, а рослини не захищали від шкідників за допомогою сучасних отрутохімікатів.

Другий вид продукції виростили за допомогою обмеженої кількості хімікатів, а третя група овочів і фруктів росла в умовах практично необмеженого використання популярних сільськогосподарських хімікатів. До того ж, як наголошують експерти, усі три групи рослин вирощували на однакових ґрунтах і в однакових погодних умовах.

Після того, як піддослідні тварини вживали різні види продуктів, дослідники заміряли кількість хімікатів у їхньому гної. З’ясувалося, що різниця в раціоні не викликала змін у стані здоров`я в піддослідних і не відбилася на хімічному складі їхніх екскрементів.

Хоча раніше вчені Абердинського університету дійшли висновку, що використання деяких пестицидів підвищує ризик виникнення хвороби Паркінсона.

За матеріалами WashProfile