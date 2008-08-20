Як знизити високий артеріальний тиск

Якщо тиск високий:

* щодня споживайте не менш як 400 г овочів та 300 г фруктів;

* вилучіть з раціону гострі приправи, соління і страви, насичені тваринними жирами, солодкі і мучні вироби;

* введіть у харчування повноцінні білки - сир, м`ясо, рибу, вуглеводи, багаті на клітковину, жири, що містять поліненасичені жирні кислоти - соняшникову чи кукурудзяну олію;

* готуючи їжу, віддавайте перевагу варінню і запіканню;

* збагатіть організм кальцієм (молоко, сир, йогурт, нежирні молочні продукти, риба і морепродукти), магнієм (гречка, пшоно, овес, горох, соняшник, петрушка, хрін, гарбуз, картопля, буряк), калієм (абрикоси, курага, родзинки, чорнослив, чорна смородина, редька).

Щоб тиск не піднімався:

* уникайте психоемоційних та фізичних перевантажень у професійній роботі та побуті;

* відрегулюйте свій режим праці і відпочинку, щоб не допускати перевтоми і виснаження;

* відмовтеся від шкідливих звичок (куріння, зловживання алкоголем);

* не допускайте надмірної маси тіла;

* необхідні динамічні навантаження невисокої інтенсивності до 3-5 разів на тиждень протягом 30-45 хвилин. Це можуть бути прогулянки пішки, плавання, їзда на велосипеді, катання на лижах, робота у саду чи на городі.