Тяжкопораненого бійця АТО Петраківського перевезли із Польщі до військового госпіталю у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, генерал-майор медичної служби Андрій Верба.

За його словами, пораненого у 2014 році Петраківського перевезли вчора, 28 червня, літаком Повітряних сил Збройних сил України. Верба зазначив, що дорогу Петраківський переніс задовільно.

“Петраківський півтора року перебував у реабілітаційному центрі Польщі, де йому не проводилась діагностика стану здоров'я, не здійснювався моніторинг стану. У військовому госпіталі, де зараз перебуває пацієнт, йому проведуть усі необхідні дослідження, аналізи та консультації провідних фахівців МОЗ. Після огляду пацієнта та консиліуму, коли ми будемо знати його стан, буде прийнято рішення про подальше лікування у зарубіжних клініках”, - сказав Верба.

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За його словами, вже направлено звернення до посольств Німеччини, США, Японії, Італії, Франції та Естонії щодо залучення фахівців цих країн для проведення комплексного огляду і затвердження плану лікування та реабілітації Петраківського. Також планується проведення відеоконференцій з фахівцями відомих зарубіжних реабілітаційних центрів.

Заступник міністра охорони здоров'я України Роман Василишин підкреслив, що Петраківського обстежать у найкоротші терміни. “Після оцінки його стану здоров'я його направлять на лікування за кордон. Хворий може бути прогресивно вилікуваний. Пацієнт достатньо важкий. Всі обстеження будуть проведені вже до кінця тижня”, - запевнив Василишин.

За словами головного невропатолога Міноборони Анатолія Ткачова, Петраківський перебуває у стабільному стані, у нього спостерігається синдром мінімальної свідомості. “Це позитивний момент, пацієнт в Україні менше доби. Вже виконані всі необхідні обстеження. В Польщі обстеження не виконувалися”, - сказав Ткачов.

В ході прес-конференції наголошувалося, що лікування і діагностика будуть проведені для Петраківського безкоштовно.

Також Верба наголосив, що підписано розпорядження щодо розслідування попереднього лікування пацієнта Петраківського у харківському госпіталі.

Як повідомлялося, 28-річний майор Петраківський перебував у Воєводському реабілітаційному госпіталі міста Гурово-Іловецьке в Польщі. Він отримав тяжке поранення у ході бою в липні 2014 року, коли група спеціального призначення під його командуванням забезпечувала проходження колони техніки сил АТО до Луганського аеропорту.

Указом президента України майору Петраківському присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка».

20 червня цього року у Польщі міжвідомча комісія у складі медичних фахівців Міноборони України та МОЗ обстежила Петраківського, щоб визначити його стан та прийняти рішення щодо подальшого лікування бійця у закордонних клініках.