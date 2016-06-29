В Україні зареєстровано понад 1,788 млн переселенців - Мінсоцполітики

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 447 343 сім’ї з Донбасу та Криму.

Понад 897 тис. сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, більш як 837 тис. сімей отримали її. Загальна сума переказаних переселенцям коштів з початку 2016 року становила 1,65 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 червня поточного року на обліку перебувало 1 млн 786 тис. 486 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.

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Наприкінці 2015 року були внесені зміни до законів про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Після цього Кабінет міністрів повинен був привести власні постанови у відповідність із законодавчими змінами, оскільки їх невідповідність спричиняла проблеми з виплатами для переселенців. Відповідні постанови Кабмін прийняв 8 червня, а 14 червня вони були опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр».

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, тепер органи соціального захисту населення відновлять виплати близько 365 тис. тимчасово переміщених осіб, які були припинені через неузгодженість законодавства, протягом місяця від дня набуття чинності рішеннями Кабміну.