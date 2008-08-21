Допомога на дітей, над якими встановлено опіку, зросте вдвічі

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 2009 року зросте вдвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, за словами керівника відомства Людмили ДЕНІСОВОЇ, підвищення передбачено постановою „Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”, яку сьогодні прийняв Кабінет міністрів.

„Для цієї категорії дітей зараз законодавством передбачено такий механізм. Якщо середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів і пенсії за попередні півроку не перевищує прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на неї призначається державна допомога у розмірі одного прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, - повідомила Л.ДЕНІСОВА. – А з 2009 року розмір допомоги визначатиметься як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та сумою пенсії, аліментів, стипендії та державних допомог, призначених на цю дитину за останні шість місяців. Якщо ж на дитину за останні півроку не було призначено жодних державних допомог, пенсій, аліментів чи стипендій - допомога на неї буде дорівнювати двом прожитковим мінімумам для дитини відповідного віку”.

Це рішення уряду, зауважила міністр, сприятиме реалізації державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідна постанова незабаром буде розміщена на веб-сайті Кабінету міністрів.