На Тернопільщині від укусу бджоли померла 67-річна жінка

У Тернопільській області від укусу бджоли померла 67-річна жителька с Тростянець Бережанського району.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, комаха вкусила жінку, коли та працювала в себе на городі.

Сусіди, яким вона поскаржилась на раптове погіршення самопочуття та підвищення температури, викликали “швидку”. Потерпілу доправили до лікарні, однак там вона померла внаслідок алергічного шоку.