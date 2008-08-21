Вперше у світі створено штучні еритроцити

Група американських учених створила в лабораторних умовах за допомогою спеціальної підгодівлі й стовбурних клітин червоні кров`яні тільця.

Розробкою еритроцитів займалися фахівці з компанії Advanced Cell Technology, університету Іллінойсу в Чикаго (UІ) і клініки Мейо (Mayo Clіnіc), які думають, що нове досягнення підвищує шанси одержати згодом універсальну кров, яку можна буде переливати будь-яким пацієнтам.

До того ж, штучна кров володіє однією незаперечною перевагою - у ній немає хвороботворних організмів, тому пацієнтів неможливо заразити ВІЛ і гепатитом.

Головний прорив учених полягає в тому, що вони змогли змусити еритроцити втратити ядро в ході росту зі стовбурної клітини. Цей природний процес ніколи не відтворювався в лабораторних умовах.

"Експерти говорили, що це неможливо. Ми й самі здивувалися, коли зрозуміли, що спрацювало", - розповідає провідний дослідник Роберт Ланза, додаючи, що як показали випробування штучних еритроцитів, вони постачають кисень не менш ефективно, аніж їхні донорські побратими.

Єдиний недолік, який має нове відкриття, це те, що група синтезованої крові визначається генами стовбурних кліток, які використовуються на самому початку процесу, а це означає, що й пересадити їх можна не кожному пацієнтові.

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