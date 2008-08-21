Результати конкурсу Фонду ”Розвиток України” на придбання медобладнання для онкоцентрів

Результати Конкурсу на придбання медичного устаткування для оснащення ПЕТ-центру з лабораторією виробництва радіофармпрепаратів для Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (м. Донецьк, Україна) і комплект устаткування на онкологічну комбіновану систему позитронної емісійної і комп`ютерної томографії для Національного інституту раку (м. Київ, Україна).

За наслідками роботи членів Конкурсного Комітету, Наглядової Ради і уповноваженого органу Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» були ухвалені наступні рішення:

1. Переможцем конкурсу на придбання медичного устаткування для Національного інституту раку була визначена компанія "Philips Medical Systems".

2. Переможцем конкурсу на придбання для ДОКТМО була визначена компанія "GE Medical Systems SCS".

ДОВІДКА УНІАН. Як вже повідомляв УНІАН, Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” виділить 40 мільйонів доларів на боротьбу з онкозахворюваннями в Україні. Про це у липні повідомив президент Благодійного фонду “Розвиток України” Рінат АХМЕТОВ на презентації нового проекту “Рак виліковний. Своєчасне виявлення і лікування онкологічних хвороб.”

“В Україні офіційно зареєстровано 910 тисяч 267 осіб хворих на рак, щороку додається ще 160 тисяч, вмирає щороку 90 тисяч", – відзначив Р.Ахметов. За його словами, причиною цього є обмежені технічні можливості української медицини.

“У Європі і США більше хворіють на онкохвороби, а вмирають менше. Тому що там інвестують величезні кошти в ранню діагностику і ефективне лікування", – сказав президент фонду "Розвиток України”.

Р.Ахметов переконаний, що виділивши 40 мільйонів на боротьбу з раком, він допоможе поліпшити ситуацію з раннім виявленням в Україні, що збереже життя багато.

“20 мільйонів доларів підуть на Донбас, 10 мільйонів - в Національний інститут раку, ще 10 мільйонів на Західну Україну", – уточнив Р.Ахметов.

Відповідаючи на запитання, чому така величезна сума виділяється на боротьбу саме з онкологічними захворюваннями, Р.Ахметов підкреслив: “Коли раніше я чув – людина хвора на рак, вважав це безвихідною ситуацією. Але, якщо перша стадія онкології виліковується на 90-100 відсотків, друга – 70-80, а третя – 30-35, наше завдання інвестувати гроші в ранню діагностику”.

Голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА відзначила, що такого високотехнологічного обладнання, купленого за кошти Благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”, в нашій країні ще не було.

“Це – два апарати ПЕТ (позитронної емісійної томографії – авт.). Один позитронний емісійний томограф буде розміщений в Національному інституті раку в Києві і буде призначений для безкоштовного обслуговування наших громадян зі всіх регіонів країни, другий – в Донбасі для медичного обслуговування мешканців Півдня і Сходу України", – сказала Т.Бахтеєва.

Т.Бахтеєва, підкреслила, що ПЕТ – обладнання, яке є золотим стандартом в лікуванні онкологічних захворювань у всьому світі.

“Наприклад, сьогодні в Америці – 2 тисячі апаратів ПЕТ, в Європі в цілому їх близько – 800, в одній Москві їх 15. Україна ж не має жодного апарату ПЕТ", – відзначила Т.Бахтеєва.

Директор Національного інституту раку, професор Ігор ЩЕПОТІН подякувавши Рінату Ахметову за його благодійну діяльність, підкреслив що “маючи таке обладнання ми зможемо реально змінити ситуацію з онкологічними захворюваннями в Україні за достатньо короткий час”.

Звернувшись до статистики він відзначив, що “захворюваність і смертність в нашій країні – найвища в Європі, результати щодо виживаності у 2,5 разу нижча, ніж в інших країнах”.

І.Щепотін вважає, “ми відстаємо не за якістю хірургічного лікування, а тому, що наша матеріально-технічна база не в змозі забезпечити необхідний обсяг допомоги сучасного рівня”. Він упевнений, що вже через півтора роки, завдяки суперсучасній медичній техніці, можна говорити про позитивні результати.