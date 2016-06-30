Облава на СЕС: за розкрадання затримано Протаса, зараз допитують головних санлікарів областей

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Щойно в робочому кабінеті затримано головного санітарного лікаря України Святослава Протаса з начальником департаменту Санітарної служби України Чепурним», - повідомив він.

За словами Авакова, одночасно по всій країні проводяться обшуки, ведуться допити 19 головних санітарних лікарів областей, «частину з яких також буде затримано».

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«Група чиновників на чолі з Протасом розробила і впровадила злочинну схему розкрадання великої суми бюджетних коштів. На переведенні в готівку й отриманні першого траншу викрадених коштів (400 000 грн) учасників афери було затримано. Спільна операція проводилася і розроблялася Нацполіцією (ДЗЕ) і НАБУ», - зазначив міністр.

Аваков також повідомив, що Протаса було затримано як організатора розкрадань.