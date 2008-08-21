На Буковині з підозрою на лептоспіроз госпіталізовано 27 осіб

За останні два тижні у Чернівецькій області з підозрою на захворювання лептоспірозом госпіталізовано 27 осіб, восьмеро з яких потрапили до лікарень з 14 до 17 серпня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Чернівецькій обласній санепідемстанції, найбільше хворих зареєстровано у Чернівцях (7), Хотинському (7) та Новоселицькому (5) районах Буковини.

За даними облСЕС, із 27 хворих остаточний діагноз, ймовірно, підтвердять у 9 осіб, троє з яких проживають або працюють у зоні підтоплення. Зокрема, двоє хворих проживають у підтоплених селах Новоселицького району, а один працює у Чернівцях на Калинівському ринку, який також був затоплений.

Інкубаційний період розвитку хвороби у госпіталізованих ще не закінчився й епідеміологи очікують збільшення кількості хворих впродовж вересня.

Загалом за 7 місяців 2008 року в Чернівецькій області було зареєстровано 7 хворих на лептоспіроз, торік – 59, троє з яких померли.