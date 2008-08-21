Блок Віталія Кличка стверджує, що «Київенергохолдинг» самовільно відключив столичні лікарні від електропостачання.

Як заявили УНІАН у прес-службі Блоку, свавілля власників «Київенергохолдингу» перейшло всі межі. “Спочатку самовільно відключили воду в лікарнях, а тепер влаштували їм «темну», відімкнувши від електроенергії», - наголосили у прес-службі, заявивши, що депутати Блоку Кличка вимагають від власників «Київенергохолдингу» припинити комунальний шантаж київських лікарень.

На думку депутатів Блоку Кличка, “неефективна та агресивна політика приватних груп, які почали контролювати стратегічно важливі підприємства, показала – команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО втратила контроль над ситуацією”. Керівництво «Київенергохолдингу» своїми діями не лише атакує киян, а й зневажає рішення влади. Зокрема, попри заборону заступника міського голови Анатолія ГОЛУБЧЕНКА щодо відключення підприємств комунальної власності від енергопостачання, комунальники зробили по-своєму, зазначили в Блоці Кличка. «Борг у 300 тисяч гривень за електроенергію, що має Управління охорони здоров’я – не та критична сума, яка потребує радикальних заходів з боку енергопостачальника. У нас була домовленість про погашення боргу, утім, «Київенергохолдинг» грає за своїми правилами. Мета – підвищення тарифів, виділення дотацій. Ми на такий шантаж не підемо», - заявлять депутати Блоку Віталія Кличка.

На їхнє переконання, вимагати дотації для підприємств, які київська громада не контролює, - незаконно. Підприємство «Київводоканал» та «Київенерго» входять до складу «Київенергохолдингу», але, наприклад, 67% акцій цих підприємств належить київській громаді. «Ми виступаємо проти того, аби підприємство, що не знаходиться у комунальній власності міста отримувало дотації з міського бюджету. – заявили у Блоці. – Саме тому ми будемо вимагати ліквідації «Київенергохолдингу» і передачі усіх підприємств київській громаді. Тоді ми зможемо відстежувати як якість наданих послуг, так і процес їх оплати».

Блок вимагає негайного міжнародного аудиту комунальних підприємств та поверненя «Київгазу», «Київводоканалу», «Київенерго», а також «Київмлина» та «Київхліба» у власність громади. Для прояснення ситуації на комунальних підприємствах міста депутати також наполягають на обґрунтуванні калькуляції вартості тарифів на воду, водовідведення, електрозабезпечення та інші види комунальних послуг.

Як повідомлялося, минулого тижня у зв’язку з заборгованістю перед «Київводоканалом» припинялося водопостачання медичним установам столиці.