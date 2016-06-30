Болгарія очолить трастовий фонд НАТО з лікування українських військовослужбовців – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим сьогодні у Софії.

«Значну уваги ми приділили можливостям співпраці у безпековій сфері і вдячні Болгарії за рішення очолити трастовий фонд НАТО з адаптації, лікування та реабілітації українських військовослужбовців», - зазначив він.

«Це не пусті слова і не лише гроші, 18 українських військових пройшли реабілітацію з болгарських клініках, а 120 дітей з Донбасу пройшли оздоровлення на болгарських курортах», - додав Порошенко.