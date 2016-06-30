Завершуються обшуки у справі про корупційну схему в Держсанепідслужбі

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що у справі про корупційну схему у Державній санепідслужбі завершуються обшуки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час експертного круглого столу "Перспективи та практичні механізми запровадження в Україні спеціалізованих антикорупційних судів".

"Сьогодні була проведена масштабна операція в більш як 10 областях і була розкрита корупційна схема, до якої причетне безпосереднє керівництво санітарно-епідеміологічної служби та її регіональні керівники", - сказав Ситник.

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"Два керівники були затримані", - повідомив директор НАБУ і зазначив, що "пізніше буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу".

Крім того, Ситник повідомив, що зараз детективи разом з поліцією завершують проведення обшуків і почнуть давати юридичну оцінку діям працівників цієї служби".