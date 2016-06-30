Запобіжний захід головному санлікарю України Протасу спробують обрати вже завтра

Запобіжний захід затриманому головному санітарному лікарю України Святославу Протасу спробують обрати вже завтра.

Читайте такожОблава на СЕС: за розкрадання затриманий Протас, зараз допитують головних санлікарів регіонівЯк передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

«Завтра спробуємо обрати, адже завтра п'ятниця», - сказав він.