Запобіжний захід головному санлікарю України Протасу спробують обрати вже завтра
16:03, 30 червня 2016Країна
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Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
REUTERS
Запобіжний захід затриманому головному санітарному лікарю України Святославу Протасу спробують обрати вже завтра.
Читайте такожОблава на СЕС: за розкрадання затриманий Протас, зараз допитують головних санлікарів регіонівЯк передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
«Завтра спробуємо обрати, адже завтра п'ятниця», - сказав він.
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