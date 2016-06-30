У Пакистані - спалах черевного тифу: туристам слід вакцинуватися

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують відвідати Ісламську Республіку Пакистан, здійснити вакцинацію проти черевного тифу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Читайте такожВ Одесі у вагітної жінки виявлено черевний тифУ зв'язку зі спалахом захворювань черевним тифом в Пакистані Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну і перебувати на її території більше одного місяця, в обов'язковому порядку здійснити вакцинацію проти цього захворювання.