У Держсанепідслужбі організували схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виділення премій

Керівництво Державної санітарно-епідеміологічної служби організувало схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виділення премій до Дня медичного працівника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

«Детективами Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виявлено корупційну схему керівництва Державної санітарно-епідеміологічної служби, метою якої було заволодіння бюджетними грошовими коштами під виглядом виділення премій до Дня медичного працівника України», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОблава на СЕС: за розкрадання затримано Протаса, зараз допитують головних санлікарів областей Відповідно до вказаної схеми, керівник Держсанепідслужби України надав «злочинну вказівку» ряду директорів відповідних державних обласних установ, згідно із якою останнім та їх заступникам буде виплачено премію до Дня медичного працівника у розмірі двох місячних посадових окладів, один з яких вказані особи можуть залишити собі, а інший - повинні передати йому.

Сьогодні детективами НАБУ проведено 44 обшуки у 20 областях України, за результатами яких затримано двох керівників центрального апарату Держсанепідслужби, які були організаторами злочинної схеми. Також, повідомили у НАБУ, вирішується питання про затримання ряду керівників обласних установ, котрі брали у ній участь.

Повідомляється, що детективами НАБУ 14 червня було розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Читайте такожЗапобіжний захід головному санлікарю України Протасу спробують обрати вже завтраНагадаємо, сьогодні за підозрою у організації схеми з розкрадання великої суми бюджетних коштів було затримано головного санітарного лікаря України Святослава Протаса. Разом з ним було затримано начальника департаменту Санітарної служби України Олександра Чепурного. Крім того, за словами глави МВС Арсена Авакова, ведуться допити 19 головних санітарних лікарів областей, «частину з яких також буде затримано».