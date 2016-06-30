Поранених українців виписали з лікарень Стамбула

Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар заявляє, що українців, які постраждали в результаті теракту в аеропорту Ататюрк, виписали з лікарень.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Хороші новини: поранених наших громадян вже виписали з лікарень!», - зазначив Боднар.

Читайте такожУ лікарнях Стамбула залишається двоє громадян УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 28 червня в результаті теракту в міжнародному аеропорту Стамбула загинули 42 і поранені 239 осіб. Серед загиблих - одна українка. Ще три людини (одна жінка і двоє чоловіків) перебували в лікарнях Стамбула.