Чиновникам МОЗ знову розповіли про кримінальну відповідальність за корупційні дії

У МОЗ України відбувся інформаційно-освітній захід з питань запобігання корупції в медичній галузі, ініціатором проведення якого виступила міжнародна неурядова антикорупційна організація Transperency International Ukraine. ЇЇ мали змогу прослухати представники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрації, а також закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та таких, що належать до сфери управління МОЗ, повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Медикам конкретизували деякі поняття Закону України «Про запобігання корупції», розповіли про адміністративну та кримінальну відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, навели приклади, як протидіяти корупції і в житті, і в службовому середовищі, як діяти у разі надходження пропозиції неправомірної вимоги/ подарунка.

Читайте такожЧиновникам МОЗ пояснили, що таке корупціяУчасники заходу активно долучилися до обговорення та мали змогу отримати відповіді на найбільш суперечливі питання.

Окрім того, за сприяння організації Transperency International Ukraine в структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій направлено інформаційно-графічні матеріали антикорупційного змісту для розміщення у закладах охорони здоров’я, а саме:

1. Як повідомити про корупцію.

2. Право на вільний вибір лікаря.

3. Як отримати безкоштовні ліки.

4. Що треба знати, щоб отримати публічну інформацію.

5. Як оскаржити порушення доступу до публічної інформації.

6. Як подати електронну петицію.

Читайте такожОблава на СЕС: за розкрадання затримано Протаса, зараз допитують головних санлікарів областей Довідково. Transperency International – міжнародна неурядова антикорупційна громадська організація, діяльність якої в Україні спрямована на прозорі публічні фінанси, належне та прозоре врядування, ефективну антикорупційну політику, прозорість та конкурентність проведення державних закупівель тощо.

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