На Закарпатті з харчовим отруєнням госпіталізовано 57 людей

В селі Минай Ужгородського району Закарпатської області отруїлося 57 працівників підприємства з іноземними інвестиціями.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області, їх госпіталізовано до лікувальних закладів з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція”.

53 осіб перебувають в обласній інфекційній лікарні, троє – у Мукачівській центральній районній лікарні та одна - в інфекційному відділенні Великоберезнянської районної лікарні.

За даними лікарів, один госпіталізований перебуває у тяжкому стані, 29 – у стані середнього ступеню, 27 – легкий ступінь отруєння.

За попередніми висновками фахівців, причиною отруєння могло бути вживання страв у харчоблоці підприємства. Наразі на підприємстві тривають санепідеміологічні заходи.

На підприємстві працює 1200 осіб. Щоденно харчоблок відвідує близько 950 працівників.