Ветеринарна медицина отримала розброньовану спецветтехнику

Кабінет Міністрів України розпорядився Державному комітету з матеріального резерву відпустити Державному комітету ветеринарної медицини розброньовану спеціальну ветеринарну техніку мобілізаційного резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року. Дане розпорядження від 20 серпня 2008 р. №1099-р опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, з метою проведення протиепізоотичних заходів у зоні стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., Держкомрезерву дозволяється відпустити Держкомветмедицини два розброньовані спецавтомобілі ДУК ГАЗ-52-01 мобілізаційного резерву за обліковими цінами.

Доручається виділити Держкомветмедицини 14,254 тис. грн. з резервного фонду державного бюджету для відшкодування вартості відпущених спецавтомобілів. Мінфіну доручено в двотижневий термін профінансувати вказані витрати.

Держкомветмедицини повинен подати до кінця 2008 року Мінекономіки, Мінфіну і Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.