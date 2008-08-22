У Житомирі СЕС заборонила супермаркетам виготовляти і продавати салати

Житомирська СЕС після перевірок заборонила супермаркетам обласного центру виготовляти і продавати салати через спеку і порушення санітарних норм.

Про це УНІАН повідомили в керівництві Житомирської СЕС.

Під час лабораторних аналізів салатів, виготовлених в супермаркетах, СЕС виявила близько 70 відхилень від норм мікробіологічних показників, знайшовши стафілокок та інші бактерії, що викликають захворювання.

При цьому порушників оштрафували і заборонили до кінця літа торгувати салатами.

Тим часом, як передає кореспондент УНІАН, ця заборона декількома супермаркетами Житомира порушується.