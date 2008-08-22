У Житомирі СЕС заборонила супермаркетам виготовляти і продавати салати
10:40, 22 серпня 2008Країна
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Житомирська СЕС після перевірок заборонила супермаркетам обласного центру виготовляти і продавати салати через спеку і порушення санітарних норм.
Про це УНІАН повідомили в керівництві Житомирської СЕС.
Під час лабораторних аналізів салатів, виготовлених в супермаркетах, СЕС виявила близько 70 відхилень від норм мікробіологічних показників, знайшовши стафілокок та інші бактерії, що викликають захворювання.
При цьому порушників оштрафували і заборонили до кінця літа торгувати салатами.
Тим часом, як передає кореспондент УНІАН, ця заборона декількома супермаркетами Житомира порушується.
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