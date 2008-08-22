Зволожувальні креми зумовлюють рак шкіри

Новина від американських учених може викликати паніку серед мільйонів жінок – фахівці виявили, що зволожуючі креми здатні розвинути рак шкіри. У шестимісячному лабораторному експерименті миші жіночої статі одержували дозу інтенсивного ультрафіолету двічі в тиждень для гарантії високого ризику ракових утворень шкіри. Половині гризунів п`ять днів в тиждень втирали зволожуючі косметичні засоби. Було доведено, що ця група мала значно збільшене число пухлин, причому більшого розміру.

Як вважають онкологи зі школи фармацевтики Ернеста Маріо і Інституту раку до Нью-Джерсіа, креми для обличчя зі зволожуючими компонентами ніколи не перевірялися щодо раку шкіри. Дерматологи вважають, що зволожувачі підвищують канцерогенну дію сонячного світла на організм. Надалі ученим належить з`ясувати, в чому полягає точний механізм активації ракових клітин при використанні зволожуючих кремів.

ami-tass.ru