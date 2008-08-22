Боротьба з целюлітом без особливих зусиль

Ви знайдете масу виправдань для того, щоб не робити зарядку (немає ні часу, ні сил), ви можете виправдати неприязнь до дієт (врешті-решт, це дійсно буває шкідливо для здоров`я), ви можете не ходити до масажистів і косметологів (тому що це дорого). Але раз вже ви зараз сидите у ванні, значить, час знайшовся. І сили не витрачаються.

Саме час «зігнати жири», не напружуючись і не турбуючи свою лінь-матінку. Для цього потрібно нам’яти і прощипати свої проблемні (целюлітні) зони. Дію масажу можна підсилити, правильно підібравши трав`яні, олійні або соляні добавки для ванни. Добре сприяють прибиранню целюліту і підвищенню м`язового тонусу лаванда, розмарин, м`ята, шавлія, цитрусові.

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Ванну треба приймати хвилин 20 — до явного прогрівання целюлітних місць. Після чого прямо у воді приступаємо до масажу проблемних зон — «галіфе», сідниць, живота. Врахуйте тільки, що, масажуючи живіт, треба як слід напружити м`язи. Потріть проблемні зони махровою рукавицею, мочалкою або щіткою з натуральною щетиною (стегна — від низу до верху, живіт — за годинниковою стрілкою навколо пупка) — до явного відчуття печіння. Відпочиньте хвилин 5, а потім приступайте до основної і найдієвішої частини ванного масажу — пощипування.

Великими і вказівними пальцями обох рук захоплюйте складку шкіри разом з підшкірним жиром. Кожній проблемній зоні потрібно присвячувати не менше 8-10 хвилин «щіпального» масажу. Після чого обполосніться в душі і змастіть шкіру спеціальним молочком.

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