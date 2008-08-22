Епідемситуація в Цхінвалі: погана вода і нашестя гризунів

Епідеміологічна ситуація в Цхінвалі залишається складною через незадовільне водопостачання і велику кількість гризунів. Про це, як повідомляє комітет з інформації і друку при уряді Південної Осетії, заявив директор Ставропольського протичумного інституту Олександр Куліченко.

За його словами, "централізоване водопостачання міста Цхінвалі було запущене тільки 19 серпня. Перші проби води в цілому дали задовільні результати, проте в мережі міста є численні пошкодження і, не виключено, що в деяких районах міста питна вода може не відповідати прийнятим нормам".

Куліченко вважає, що загроза розповсюдження інфекційних хвороб може йти від гризунів. "Вони розмножилися в Цхінвалі у великих кількостях після руйнування житлових будинків, складських приміщень, магазинів. Також скупчилася велика кількість сміття, яке довгий час не вивозилося", - уточнив він.

Куліченко відзначив, що "19 серпня з Владикавказа в Цхінвалі прибула група фахівців, які проводять дератизаційні заходи в підвальних приміщеннях і на перших поверхах житлових будинків і держустанов для знищення гризунів".

Він сказав, що відповідні роботи по запобіганню епідемічним ускладненням незабаром почнуться і в інших районах республіки.

ami-tass.ru