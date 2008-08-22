МОЗ перевіряє документи інвалідів, що вступили до вищих навчальних закладів

Міністерство охорони здоров`я перевіряє документи дітей-інвалідів, які цього року вступали до вищих медичних установ.

Міністерську перевірку ініціювали громадські організації, які здійснювали моніторинг вступної кампанії і заявили про "нашестя" інвалідів - вступників.

Як повідомляє міністерство охорони здоров`я, цього року майже три сотні інвалідів стали студентами медичних вузів.

Це втричі більше, ніж в попередньому році. Причому половина з цих студентів отримали інвалідність впродовж двох останніх років. Саме ці документи і перевіряють обласні управління охорони здоров`я.

Поки що перевірено лише 80% документів. МОЗ перевіряє документи інвалідів, що вступили до ВНЗ

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