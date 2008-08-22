МОЗ перевіряє документи інвалідів, що вступили до вищих навчальних закладів
12:26, 22 серпня 2008Країна
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Перевірку ініціювали громадські організації, які здійснювали моніторинг вступної кампанії і заявили про "нашестя" інвалідів - вступників...
Міністерство охорони здоров`я перевіряє документи дітей-інвалідів, які цього року вступали до вищих медичних установ.
Міністерську перевірку ініціювали громадські організації, які здійснювали моніторинг вступної кампанії і заявили про "нашестя" інвалідів - вступників.
Як повідомляє міністерство охорони здоров`я, цього року майже три сотні інвалідів стали студентами медичних вузів.
Це втричі більше, ніж в попередньому році. Причому половина з цих студентів отримали інвалідність впродовж двох останніх років. Саме ці документи і перевіряють обласні управління охорони здоров`я.
Поки що перевірено лише 80% документів. МОЗ перевіряє документи інвалідів, що вступили до ВНЗ
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