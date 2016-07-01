СБУ викрила розкрадання понад 12 млн грн, виділених на психологічну реабілітацію бійців АТО

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання бюджетних коштів під час реалізації державної програми "Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції".

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, правоохоронці встановили, що комерційні структури з трьох регіонів України подавали свідомо неправдиві відомості для участі в конкурсних торгах, які проводила Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Підприємці, які перемагали у конкурсах, свідомо приховували інформацію про відсутність у них відповідних фахівців-психологів, а також умов для реабілітації бійців в санаторно-курортних установах, наголошується в повідомленні.

Читайте такожНа лікування і реабілітацію військових передбачено 257 млн грн – МіноборониСпівробітники спецслужби з'ясували, що бійців просто розміщували в санаторіях, не надаючи жодних послуг з психологічної реабілітації. У деяких випадках учасникам АТО пропонували гроші, щоб вони взагалі не селилися в лікувальних установах, підкреслили в СБУ.

За попередніми оцінками, протягом 2015-2016 років бізнесмени привласнили понад 12 млн грн державних коштів, повідомили в Службі безпеки.

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