Головному санлікарю Протасу повідомлено про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру головному санітарному лікарю країни Святославу Протасу, затриманому 30 червня.

Про це УНІАН повідомили у НАБУ.

Так, Протасу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також підозру оголошеному і затриманому начальнику департаменту ДСЕС Олександру Чепурному – за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.

У НАБУ підкреслили, що готується клопотання про обрання даним особам запобіжного заходу.

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«Сподіваюся, що цей випадок послужить уроком для інших чиновників – спрацює превентивна функція», – зазначив він.

Як повідомлялося, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів. Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурного.