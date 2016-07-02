Прокуратура просить для Протаса запобіжний захід у вигляді арешту

Як передає кореспондент УНІАН, про це в судовому засіданні Солом'янського суду Києва заявив представник державного обвинувачення.

«Враховуючи скоєний злочин, прошу суд обрати запобіжний захід щодо громадянина Протаса у вигляді арешту із внесенням застави в сумі 413 тис. 440 грн», - заявив прокурор.

Читайте такожГоловному санлікарю Протасу повідомлено про підозру

Як повідомляв УНІАН, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів. Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурного.

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.