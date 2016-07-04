В Україні за минулий тиждень потонули 86 людей
09:43, 04 липня 2016Країна
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В Україні впродовж минулого тижня, 27 червня - 3 липня, на водних об’єктах загинули 86 осіб.
В Україні за минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 86 осіб / oda.zt.gov.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Крім того, 6 осіб загинули під час пожеж, йдеться в повідомленні.
Загалом минулого тижня, за даними ДСНС, ліквідовано 1 тис. 177 пожеж, врятовано на пожежах 22 осіб та не допущено знищення вогнем 288 будівель і 31 одиницю техніки.
Крім того, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знищено 1 тис. 618 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
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