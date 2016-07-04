В Україні за минулий тиждень потонули 86 людей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, 6 осіб загинули під час пожеж, йдеться в повідомленні.

Загалом минулого тижня, за даними ДСНС, ліквідовано 1 тис. 177 пожеж, врятовано на пожежах 22 осіб та не допущено знищення вогнем 288 будівель і 31 одиницю техніки.

Крім того, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знищено 1 тис. 618 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.