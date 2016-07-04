Гройсман заявляє, що ринок ліків в Україні буде демонополізовано

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Інтер у неділю ввечері.

Гройсман зазначив, що ціни на ліки були завищені, тому що була монополія кількох фірм на ринку, не було конкуренції.

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Він нагадав, що спрощено реєстрацію на ліки рішенням Верховної Ради.

“Президент його підписав. Це означає, що фактично, я думаю, найближчим часом ми підготуємо всі необхідні подальші кроки для того, щоб цей ринок демонополізувати”, - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила закон, яким скорочується термін реєстрації ліків до 10 днів, а також передбачена спрощена процедура для лікарських засобів, які вже зареєстровані в ЄС, США, Швейцарії, Австралії чи Канаді.