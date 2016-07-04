В Україні розвиватимуться програми щодо замісної підтримувальної терапії

В МОЗ України відбулося перше установче засідання міжвідомчої робочої групи з питань замісної підтримувальної терапії, основне завдання якої – розробка та надання пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері впровадження замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в Україні, здійснення аналізу поточного стану та координація заходів щодо впровадження ЗПТ в Україні.

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Група утворена наказом МОЗ України від 15 червня 2016 року № 582 на виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. До її складу увійшли представники державних, громадських та міжнародних організацій, експерти, науковці, лікарі.

У ході першого засідання, яке відбулося 1 липня в приміщенні МОЗ України, погоджено план роботи, представлено питання про стан забезпечення препаратами замісної підтримувальної терапії, ознайомлено із завданнями та цілями проекту «Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримуючого лікування в Україні». Також одним із основних питань порядку денного стало питання щодо забезпечення з 2017 року державним фінансуванням програм замісної підтримувальної терапії.

За результатами засідання прийнято рішення щодо реалізації першочергових заходів. Зокрема, з метою належної організації процесу здійснення державних закупівель препаратів ЗПТ протягом наступних двох тижнів членами робочої групи за підтримки фахівців ДУ «Український центр контролю соціально небезпечними хворобами МОЗ України» та МБФ «Альянс громадського здоров’я» буде підготовлено та погоджено проект Методології розрахунку потреби в препаратах ЗПТ для його подальшого затвердження наказом МОЗ України.

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Програми ЗПТ впроваджуються в Україні з 2005 року і в даний час функціонують в 173 медичних закладах МОЗ України і охоплюють майже 8800 пацієнтів. ЗПТ рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Управлінням ООН з наркотиків і злочинності, Об'єднаною програмою ООН зі СНІДу та рядом інших провідних медичних і наукових організацій. Програми ЗПТ є одним із важливих, рушійних компонентів у стримуванні та подоланні епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.