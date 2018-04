Гуманітарний штаб Ахметова представить нову Гуманітарну карту Донбасу

У середу, 6 липня 2016 року, 11:00-13:00, в готелі «Опера» відбудеться круглий стіл «Гуманітарна карта 2.0. Карта очікувань і настроїв». На заході будуть представлені дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у травні-червні 2016 року на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ».

Ключовими аспектами дослідження стали: соціальне самопочуття населення Донецької області через 2 роки після початку збройного конфлікту, думки людей про можливий розвиток ситуації на Донбасі, а також поточні потреби у продуктах харчування, медикаментах та непродовольчих товарах.

У заході візьмуть участь провідні фахівці КМІС, представники Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, директор компанії СКМ із міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами Джок Мендоза-Вілсон, представники правозахисних та громадських організацій, представники міжнародних організацій Center for Global Health Peeple in need.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 06 липня 2016 року, 10:30-13:00

10:30-11:00 – реєстрація

11:00-12:30 – презентація оновленої Гуманітарної карти, виступ учасників

12:30-13:00 – спілкування представників ЗМІ з учасниками, кава

Місце: готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53

Просимо отримати акредитацію за телефоном +38 063 235 47 13 або ел. поштою amoskvitina@fdu.org.ua.