Україна вимагає у Росії надати інформацію про незаконно вивезених з Донбасу дітей

Представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україна звернулася до Росії з вимогою надати інформацію про незаконно вивезених з Донбасу дітей.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, сьогодні в Мінську відбулося засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Геращенко зазначила, що під час засідання, зокрема, обговорювалося порушення прав дітей в зоні конфлікту, до обговорення цієї проблематики приєднався уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Читайте такожЗа час військової агресії на Донбасі загинуло 68 дітей і поранені 186 дітей«Українська сторона виступає категорично проти будь-якого використання дітей і підлітків у війні. Ми в черговий раз звернулися до Росії з вимогою надати інформацію про незаконно вивезених з території України дітей, також висловили глибоку стурбованість недопуском міжнародних гуманітарних організацій, в т. ч. ЮНІСЕФ, у дитячі будинки та спеціалізовані дитячі установи на окупованих територіях», - підкреслила вона.