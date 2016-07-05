МОЗ може очолити військовий медик

Фракція «БПП» у четвер, 7 липня, розгляне кандидатуру директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони генерал-майора Андрія Верби на пост міністра охорони здоров'я України.

Про це повідомив заступник голови фракції «БПП» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожШафранський призначений в. о. міністра охорони здоров'я «Фракція «БПП» в четвер розгляне кандидатуру директора Військово-медичного департаменту Міноборони генерал-майора Андрія Верби на посаду міністра охорони здоров'я», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Посада міністра охорони здоров'я залишилася вакантною.

17 червня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко закликав Верховну Раду визначитися з кандидатурою на посаду глави відомства.

"Є дві наступні парламентські тижні. Я б закликав, в першу чергу, парламентську коаліцію, всіх людей, хто до цього причетний, - якомога швидше визначитися з кандидатурою, щоб вже вирішити, врешті-решт, раз і назавжди, це питання про призначення міністра охорони здоров'я", - заявив віце-прем'єр під час Години запитань до уряду в парламенті.